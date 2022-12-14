Endonezya'da Mısır Hasadı Zamanı Güncel Haberler KLATEN, 14 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde çiftçiler hasat zamanında mısır toplamak ve paketlemekle meşgul. Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde bir çiftçi hasat zamanı mısır topluyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) KLATEN, 14 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde çiftçiler hasat zamanında mısır toplamak ve paketlemekle meşgul. 1 Ağustos itibariyle Endonezya'nın mısır üretiminin 18 milyon tondan fazlasına ulaştığını söyleyen Tarım Bakanı Syahrul Yasin Limpo, ulusal talebin yaklaşık 14,7 milyon ton olmasının beklendiğini sözlerine ekledi. Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde toplanan mısırlar, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde çiftçiler hasat zamanı mısır topluyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde çiftçiler hasat zamanı mısır topluyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde bir çiftçi hasat zamanı bir çuval mısır taşıyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde bir çiftçi hasat zamanı bir mısır tarlasında çalışıyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde bir çiftçi hasat zamanı bir mısır tarlasında çalışıyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Klaten iline bağlı Jemusan köyünde bir çiftçi hasat zamanı bir mısır tarlasında çalışıyor, 13 Aralık 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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