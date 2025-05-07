Endonezya'da Minibüs Kazasında 11 Öğretmen Hayatını Kaybetti
Orta Java'da bir kamyonun çarptığı minibüste 11 anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan açıklamada, kazanın inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyonun çarptığı minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi.
Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi.
Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.
Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını, kazada 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel