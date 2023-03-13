Endonezya'da Merapi Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti
Güncel Haberler
YOGYAKARTA, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman ilçesine bağlı Purwobinangun köyünde volkanik maddeler püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
YOGYAKARTA, 13 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman ilçesine bağlı Purwobinangun köyünde volkanik maddeler püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel