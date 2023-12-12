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Endonezya'da Merapi Yanardağı Volkanik Madde Püskürttü

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YOGYAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünden uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğrafta Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünden uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğrafta Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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