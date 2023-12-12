Endonezya'da Merapi Yanardağı Volkanik Madde Püskürttü
YOGYAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünden uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğrafta Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
YOGYAKARTA, 12 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünden uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğrafta Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik maddeler görülüyor, 12 Aralık 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)