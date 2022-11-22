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Endonezya'da Merapi Yanardağı Tekrar Faaliyete Geçti

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Endonezya'da Merapi Yanardağı Tekrar Faaliyete Geçti

YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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