Endonezya'da Merapi Yanardağı Tekrar Faaliyete Geçti Güncel Haberler YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua) YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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