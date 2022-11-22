Endonezya'da Merapi Yanardağı Tekrar Faaliyete Geçti
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YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
YOGYAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Turgo Purwobinangun köyünden çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan püsküren volkanik malzemeler görülüyor, 21 Kasım 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel