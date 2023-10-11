Endonezya'da Merapi Yanardağı Patladı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
YOGYAKARTA, 11 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Sleman ilçesinde bulunan Purwobinangun köyünden uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan fışkıran volkanik maddeler görülüyor, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
YOGYAKARTA, 11 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Sleman ilçesinde bulunan Purwobinangun köyünden uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan fışkıran volkanik maddeler görülüyor, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel