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Endonezya'da Merapi Yanardağı Patladı

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YOGYAKARTA, 11 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Sleman ilçesinde bulunan Purwobinangun köyünden uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan fışkıran volkanik maddeler görülüyor, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

YOGYAKARTA, 11 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Sleman ilçesinde bulunan Purwobinangun köyünden uzun pozlama ile çekilen fotoğrafta, Merapi Yanardağı'ndan fışkıran volkanik maddeler görülüyor, 11 Ekim 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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