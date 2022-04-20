Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı - Haberler

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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı

Xinhua - Güncel
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Endonezya'da Merapi Yanardağı'nın Soğuk Lavı Toprak Kaymasıyla Nehre Taşındı

YOGYAKARTA, 20 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Cangkringan'daki Gendol Nehri hattında bir ekskavatör, Merapi Yanardağı'ndan gelen soğuk lav nedeniyle hapsolmuş bir aracı kurtarmaya çalışıyor, 19 Nisan 2022.

YOGYAKARTA, 20 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta şehrinin Sleman bölgesinde yer alan Cangkringan'daki Gendol Nehri hattında bir ekskavatör, Merapi Yanardağı'ndan gelen soğuk lav nedeniyle hapsolmuş bir aracı kurtarmaya çalışıyor, 19 Nisan 2022. Merapi Yanardağı çevresinde yaşanan yoğun yağış, Salı günü toprak kaymasıyla volkanik malzeme tortusunun Gendol Nehri'ne doğru taşınmasına neden oldu. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

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