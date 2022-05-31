Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtüyor - Haberler

Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtüyor
Xinhua - Güncel
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MAGELANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Magelang şehrine bağlı Kalibing köyünde uzun pozlama yöntemiyle çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzemeler püskürttüğü görülüyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
MAGELANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Magelang şehrine bağlı Kalibing köyünde uzun pozlama yöntemiyle çekilmiş fotoğrafta, Merapi Yanardağı'nın volkanik malzemeler püskürttüğü görülüyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)
Xinhua / Güncel