Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtüyor - Haberler

Endonezya'da Merapi Yanardağı Lav Püskürtüyor
Xinhua - Güncel
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YOGYAKARTA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünde uzun pozlama ile çekilmiş fotoğrafta, volkanik malzeme püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
YOGYAKARTA, 29 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Sleman bölgesindeki Tunggularum köyünde uzun pozlama ile çekilmiş fotoğrafta, volkanik malzeme püskürten Merapi Yanardağı görülüyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
Xinhua / Güncel