Endonezya'da Marapi Yanardağı Patlaması: Ölü Sayısı 23'e Yükseldi
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcıların sayısı 23'e yükseldi.
BATI SUMATRA, 7 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Marapi Yanardağı yakınlarında bir kişinin cansız bedenini taşıyan kurtarma ekipleri, 6 Aralık 2023.
Batı Sumatra Doğal Kaynakları Koruma Ajansı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcıların sayısı 23'e yükseldi. (Fotoğraf: Kariadil Harefa/Xinhua)