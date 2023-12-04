Endonezya'da Marapi Yanardağı Patlaması: En Az 11 Dağcı Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde yer alan Marapi Yanardağı'nın patlaması sonucu en az 11 dağcı hayatını kaybetti. Kurtarma görevlileri hala bazı dağcılardan haber alamadıklarını belirtti.

BATI SUMATRA, 4 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde yer alan Marapi Yanardağı yakınlarında yaralıları taşıyan kurtarma görevlileri, 4 Aralık 2023.

Yerel bir kurtarma yetkilisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın patlaması nedeniyle en az 11 dağcının öldüğünü ve bazılarından ise hala haber alınamadığını söyledi. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)