Haberler

Endonezya'da Mahakam Nehri'nde Gemi Kazası: 8 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Mahakam Nehri'nde batan bir gemide 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20 kişi kurtarılırken, gebin güçlü akıntı ve aşırı yük sebebiyle battığı bildirildi.

CAKARTA, 13 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Mahakam Nehri'nde batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Dody Setiawan perşembe günü yaptığı açıklamada 3 mürettebatın da aralarında bulunduğu 28 kişiyi taşıyan geminin pazartesi akşamı Batı Kutai Bölgesi'ndeki nehrin yukarı kısmında battığını söyledi.

Kazadan 20 kişinin kurtulduğunu, 8 kişininse ilk başta kayıp olduğunun bildirildiğini kaydeden Setiawan, hayatını kaybeden sekizinci kişinin çarşamba gece yarısından önce kurtarma ekiplerince nehrin yüzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Setiawan, Xinhua'ya telefon aracılığıyla verdiği demeçte, "Nehrin ağzından 15 kilometre aşağı kesimine kadar olan alanda derhal arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı. 50 kurtarma görevlisi botlarla arama kurtarma çalışması yürüttü. Ulaşılamayan 8 kişinin tamamının cansız bedenleri çarşamba günü saat 23.50 sularında bulundu" dedi.

Setiawan, ölümle sonuçlanan kazanın güçlü akıntı ve aşırı yüklemeden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi. Kaza yapan gemi çimento yüklüydü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Gürcistan'da düşen uçakta son şehidimizin naaşına da ulaşıldı

Son şehidimizin naaşına da ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.