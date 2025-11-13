Endonezya'da Mahakam Nehri'nde Gemi Kazası: 8 Ölü

CAKARTA, 13 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletindeki Mahakam Nehri'nde batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Dody Setiawan perşembe günü yaptığı açıklamada 3 mürettebatın da aralarında bulunduğu 28 kişiyi taşıyan geminin pazartesi akşamı Batı Kutai Bölgesi'ndeki nehrin yukarı kısmında battığını söyledi.

Kazadan 20 kişinin kurtulduğunu, 8 kişininse ilk başta kayıp olduğunun bildirildiğini kaydeden Setiawan, hayatını kaybeden sekizinci kişinin çarşamba gece yarısından önce kurtarma ekiplerince nehrin yüzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Setiawan, Xinhua'ya telefon aracılığıyla verdiği demeçte, "Nehrin ağzından 15 kilometre aşağı kesimine kadar olan alanda derhal arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı. 50 kurtarma görevlisi botlarla arama kurtarma çalışması yürüttü. Ulaşılamayan 8 kişinin tamamının cansız bedenleri çarşamba günü saat 23.50 sularında bulundu" dedi.

Setiawan, ölümle sonuçlanan kazanın güçlü akıntı ve aşırı yüklemeden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi. Kaza yapan gemi çimento yüklüydü.