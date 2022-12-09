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Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti

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Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, eyalete bağlı Sawahlunto kentindeki özel bir kömür madeninde gaz patlaması yaşandığını duyurdu.

Kazada 9 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin kurtarıldığını ifade eden yetkililer, bir kişinin ise halen arandığını aktardı.

Arama kurtarma ekibi sözcüsü, maden ocağının konumu nedeniyle, arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin zorlandığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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