Endonezya'da maden ocağındaki patlamada 9 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, eyalete bağlı Sawahlunto kentindeki özel bir kömür madeninde gaz patlaması yaşandığını duyurdu. Kazada 9 işçinin hayatını kaybettiğini, 2 işçinin kurtarıldığını ifade eden yetkililer, bir kişinin ise halen arandığını aktardı. Arama kurtarma ekibi sözcüsü, maden ocağının konumu nedeniyle, arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin zorlandığını aktardı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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