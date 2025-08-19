Endonezya'da Lewotobi Yanardağı Patladı: Uçuşlar İçin Kırmızı Alarm

CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Yanardağı'nın pazartesi günü art arda patlamalarla yeniden faaliyete geçmesi üzerine Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, bölge üzerinden geçecek uçaklar için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Patlamayla oluşan kül bulutu 8 kilometre yüksekliğe ulaşırken, yoğun gri dumanlar batı ve kuzeybatıya doğru sürüklendi.

Yetkililer, bölgedeki uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla 6 kilometrenin altındaki hava sahasını uçuşlara kapattı. Pilotlara, uçak motorlarını ciddi biçimde etkileyebilecek volkanik kül tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Yerel topluluklar, turistler ve ziyaretçilerin korunması amacıyla, kraterin 7 kilometrelik yarıçapındaki tüm faaliyetler kısıtlandı.

Yanardağın yamaçlarında yaşayan topluluklara, şiddetli yağmurların zirveden akan nehirleri tetiklemesi durumunda lav seli riskine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

1.584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağdan biri.