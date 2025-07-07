Endonezya'da Lewotobi Yanardağı Patladı, Kül Bulutları Havada
Endonezya'nın doğusundaki Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle oluşan 18 kilometre yüksekliğindeki kül bulutları, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Patlama, 7 Temmuz 2025 sabahı gerçekleşti.
DOĞU FLORES, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağı'ndan yükselen kül bulutu, 7 Temmuz 2025.
Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-laki Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 18 kilometreye kadar yükselen kül bulutu oluştu.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi pazartesi sabahı yerel saatle 11.05'te meydana gelen patlamanın kraterden kuzeye, kuzeydoğuya ve kuzeybatıya doğru hareket eden yoğun gri ve siyah bulutların uçuşlarda aksamalara neden olduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)