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Endonezya'da Lewotobi Yanardağı Patladı, Havalimanları Kapatıldı

Endonezya'da Lewotobi Yanardağı Patladı, Havalimanları Kapatıldı
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası dört havalimanı geçici olarak kapatıldı. Patlama nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti ve 14 köydeki aileler tahliye edildi.

CAKARTA, 5 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki dört havalimanı pazar gecesi geç saatlerde Lewotobi Yanardağı'nda meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlama sonucu geçici olarak kapatıldı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Doğu Nusa Tenggara'nın Sikka bölgesindeki Frans Xavier Seda Havalimanı geçici olarak kapatılmıştır" dedi.

Eyaletin Ende bölgesindeki H. Hasan Aroeboesman Havalimanı, Ngada bölgesindeki Bajawa Soa Havalimanı ve Doğu Flores bölgesindeki Gewayantana Havalimanı da kapatıldı.

Öte yandan Labuan Bajo'daki Komodo Uluslararası Havalimanı'na inmesi ve buradan kalkması planlanan 14 uçuş, rotaları etkileyen volkanik kül nedeniyle iptal edildi ancak havalimanı kapatılmadı.

Hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun cansız bedenine ulaşılırken, kendisine ulaşılamayan bir kişinin enkaz altında olmasından endişe ediliyor. Yetkililer, patlamadan etkilenen 14 köydeki toplam 10.295 kişiyi kapsayan 2.735 aileyi tahliye etti.

Lewotobi Yanardağı'yla ilgili alarm durumu 3. seviyeden en yüksek tehlikeyi gösteren 4. seviyeye yükseltilirken, yanardağa 7 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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