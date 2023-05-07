Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması Düzenlendi
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YOGYAKARTA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da yerel halkı ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde kumru cıvıldaması yarışması düzenlendi.
YOGYAKARTA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da yerel halkı ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde kumru cıvıldaması yarışması düzenlendi.
Yüzlerce kumru yüksekte asılı kafeslerde ötüşürken, hakemler de puan vermek üzere aşağıda bekledi. Hafta sonu düzenlenen yarışmada ilk gün 620, ikinci gün ise 378 katılımcı yer aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel