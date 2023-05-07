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Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması Düzenlendi

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması Düzenlendi

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YOGYAKARTA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da yerel halkı ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde kumru cıvıldaması yarışması düzenlendi.

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması DüzenlendiEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da düzenlenen kumru cıvıldaması yarışmasında  puan veren hakemler,  6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 7 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da yerel halkı ve turistleri bölgeye çekmek amacıyla 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde kumru cıvıldaması yarışması düzenlendi.

Yüzlerce kumru yüksekte asılı kafeslerde ötüşürken, hakemler de puan vermek üzere aşağıda bekledi. Hafta sonu düzenlenen yarışmada ilk gün 620, ikinci gün ise 378 katılımcı yer aldı.

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması DüzenlendiEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da düzenlenen kumru cıvıldaması yarışmasını izleyen insanlar,  6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması DüzenlendiEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da düzenlenen kumru cıvıldaması yarışmasına katılmadan önce hazırlık yapan katılımcı,  6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması DüzenlendiEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da düzenlenen kumru cıvıldaması yarışmasında  puan veren hakemler,  6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da Kumru Cıvıldaması Yarışması DüzenlendiEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki Alun Alun Kidul'da düzenlenen kumru cıvıldaması yarışması öncesinde hazırlık yapan insanlar,  6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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