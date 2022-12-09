Endonezya'da Kömür Madenindeki Patlamanın Ardından Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

CAKARTA, 9 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Sawahlunto kentinde kurtarma ekipleri, bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından çalışıyor, 9 Aralık 2022.

Bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Cuma günü Endonezya'nın batısındaki Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada dokuz işçi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Bir kişi ise halen kayıp. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)