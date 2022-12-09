Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da Kömür Madenindeki Patlamanın Ardından Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Güncel Haberler

Endonezya'da Kömür Madenindeki Patlamanın Ardından Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

CAKARTA, 9 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Sawahlunto kentinde kurtarma ekipleri, bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından çalışıyor, 9 Aralık 2022.

CAKARTA, 9 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletindeki Sawahlunto kentinde kurtarma ekipleri, bir kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından çalışıyor, 9 Aralık 2022.

Bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Cuma günü Endonezya'nın batısındaki Batı Sumatra eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada dokuz işçi yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Bir kişi ise halen kayıp. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title