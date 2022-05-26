Endonezya'da Kıyıya Vuran Baıina Köpekbalığı Kurtarılamadı - Haberler

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Endonezya'da Kıyıya Vuran Baıina Köpekbalığı Kurtarılamadı

Xinhua - Güncel
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Endonezya'da Kıyıya Vuran Baıina Köpekbalığı Kurtarılamadı

BATI SUMATRA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Kincie Salido Plajı'na vuran ve kurtarılamayan bir balina köpekbalığını halat ve kalaslarla kaldırmaya çalışan insanlar görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

BATI SUMATRA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinin Kincie Salido Plajı'na vuran ve kurtarılamayan bir balina köpekbalığını halat ve kalaslarla kaldırmaya çalışan insanlar görülüyor, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Andri Mardiansyah/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Endonezya, Mayıs, Güncel, Haberler

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