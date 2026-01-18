Endonezya'da İrtibatı Kesilen 10 Kişilik Uçağın Enkazına Ait Parçalar Bulundu

CAKARTA, 18 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'da cumartesi günü Yogyakarta-Makassar seferi sırasında irtibatı kesilen ve 10 kişiyi taşıyan uçağın gövdesi ile kuyruğuna ait olduğu düşünülen parçalar pazar günü Güney Sulawesi'de tespit edildi.

Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı, ekiplerin parçaların tespitine yönelik ayrıntılı inceleme yürüttüğünü ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların tahliye çalışmalarını zorlaştırdığını bildirdi.