Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Güncelleme:
Güney Sulawesi bölgesinde kaybolan ve 11 kişinin bulunduğu ATR 42-500 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Arama kurtarma operasyonları devam ederken, enkaz çevresinde bir ceset bulundu.

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık alanda dün kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hava Taşımacılığı (IAT) şirketine ait "ATR 42-500" tipi uçak, dün Güney Sulawesi bölgesinde kayboldu.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Güney Sulawesi'deki dağlık alanda irtibatın kesildiği uçakta 8'i uçuş ekibinden, 3'ü de yolcu olmak üzere 11 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Helikopterler, insansız hava araçları ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin yer aldığı geniş çaplı çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldı.

Yetkililer, yaklaşık 200 metre derinliğindeki vadide uçağın enkazıyla çevrelenmiş erkek cesedinin bulunduğunu duyurdu. Cesedi tahliye çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirten yetkililer, kayıp 10 kişiye ulaşılmasının öncelikleri olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
