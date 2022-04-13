Endonezya'da kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişi öldü - Haberler

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Endonezya'da kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişi öldü

AA - İdris Sülün - Güncel
Endonezya'da kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişi öldü

KUALA Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde işçi ve ailelerinden 29 kişiyi taşıyan kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde işçi ve ailelerinden 29 kişiyi taşıyan kamyonun kayalıklara çarpması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis şefi Parisian Herman Gultom, yaptığı açıklamada, yasa dışı altın madeninde çalışan işçi ve ailelerinden oluşan 29 kişiyi taşıyan kamyonetin, Batı Papua eyaletinin başkenti Manokwari'ye doğru giderken yolda kayalıklara çarptığını belirtti.

Kazada 13 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de kaldırıldığı hastanede öldü.

Madenciler ve ailelerinin, Paskalya Bayramı'nı kutlamak için yola çıktığı kaydedildi.

Endonezya'da binlerce insan, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti.

AA / İdris Sülün - Güncel

Endonezya, Polis, işçi, Ölü, Güncel, Haberler

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