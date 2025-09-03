Endonezya'da Kadınlar, Milletvekillerinin Ödeneklerini Protesto Ediyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yüzlerce kadın, milletvekillerine sağlanan ödenekleri ve buna karşı yapılan eylemlere yönelik polis şiddetini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ülkede milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere tepki olarak 28 Ağustos'ta başlatılan protestolar sürüyor.

BBC'nin haberine göre, Endonezya Kadınlar İttifakı öncülüğünde düzenlenen eylem için pembe renk kıyafetler giyen yüzlerce kadın, başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Milletvekillerine verilen ödenekleri ve buna karşı düzenlenen eylemlere katılanlara yönelik polis şiddetini protesto eden göstericiler, ellerinde süpürge ve pankartlarla parlamento binasına yürüdü.

Göstericiler, taşıdıkları süpürgelerin "devletin, militarizmin ve polis baskısının kirini süpürme" isteğini simgelediğini belirtti.

Protesto için seçtikleri pembe renginin "cesareti" simgelediğini kaydeden göstericiler, içlerinden bazılarının ise daha önceki protestolar sırasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Affan Kurniawan'ın iş üniformasının rengi olan yeşili tercih ettiğini ifade etti.

"Polisi reforme edin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "her vatandaşın doğuştan sahip olduğu demokratik bir hak olan protestoların suç olmadığını" vurguladı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi ve Uluslararası Af Örgütü, polis müdahalesinde yaşanan ihlaller için "hızlı ve şeffaf soruşturma" çağrısında bulundu.

Endonezya Hukuki Yardım Vakfı verilerine göre, ağustos sonunda başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'daki gösteriler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşları ve yüksek ödeneklere karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir yerden geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı. Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini de yağmalamıştı.

Subianto, ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Subianto, bir önceki açıklamasının aksine Çin'e gitmişti.