Endonezya'da Kaçak Kat Çıkılan Okul Binası Çöktü: 54 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 54'e yükseldi.

Antara News'ün haberine göre, eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, olayda ölü sayısının 54'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, ağır yaralı 6 öğrencinin tedavi altında olduğu, 97 öğrencinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşarak okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına 400'den fazla personel katılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Okul yönetimi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.