Endonezya'da İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Karşı Protesto

Endonezya'da 1000'i aşkın kişi, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımını protesto etmek için bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ikinci yılına girerken, dünyanın birçok yerinden bu soykırıma tepkiler sürüyor.

Endonezya'da 1000'i aşkın kişi, ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği'ne yürüyerek İsrail ablukasını ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilere Tel Aviv yönetimi tarafından yasa dışı el konulmasını protesto etti.

"Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, gemilerde alıkonulan aktivistlerin salıverilmesi çağrısında bulunurken, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini kınadı.

Jakarta Post'un haberine göre ise, dini gruplar ve sivil toplum kuruluşları, bir araya gelerek ortak bir açıklamaya imza attı. Açıklamada, Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e "baskıyı yoğunlaştırması" çağrısı yer aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 549 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 605'e çıktı, yaralıların sayısı da 19 bin 124 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.