Endonezya'da internet dolandırıcılığıyla bağlantılı 13 Japon gözaltına alındı
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde, internet dolandırıcılığına karıştığı öne sürülen 13 Japon vatandaşı gözaltına alındı. Dolandırıcıların, yaşlıları hedef alarak 'Japon polis memuru' gibi davrandıkları iddia ediliyor.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde, internet dolandırıcılığıyla bağlantılı 13 Japon'un gözaltına alındığı bildirildi.
Jakarta Globe gazetesinin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, eyaletin Bogor bölgesinde 13 Japon vatandaşı, dolandırıcılıkla bağlantılı olarak gözaltına alındı.
Kolluk kuvvetleri, gözaltı sırasında "Japon polis üniformalarına benzeyen kıyafetler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlara" el koydu.
Gözaltına alınanların başta internet dolandırıcılığı olmak üzere siber suçlara karıştığından şüpheleniliyor.
Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre gözaltına alınanların, "Japon polis memuru" gibi davranarak yaşlı Japonları video görüşmeleriyle dolandırmaya çabaladığı iddia edildi.