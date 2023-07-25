Endonezya'da İnsan Kaçakçılarına Yönelik Soruşturma Sürüyor

Endonezya'da 122 kişiyi böbreklerini satmak üzere Kamboçya'ya göndermekle suçlanan insan kaçakçılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Aralarında bir polis ve bir göç ofisi çalışanının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılar 15 yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Endonezya'da 122 kişiyi böbreklerini satmak üzere Kamboçya'ya göndermekle suçlanan insan kaçakçılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Endonezya polisi, aralarında bir polis ve bir göç ofisi çalışanın da bulunduğu 12 kişiyi 19 Temmuz'da gözaltına aldı.

Polis, 122 Endonezyalıyı böbreklerini satması için Kamboçya'daki bir hastaneye göndermekle suçlanan insan kaçakçılarına yönelik soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

122 kişiyi, sosyal medya üzerinden böbreklerini satmaları için kandırıp Kamboçya'ya gönderdikleri belirtilen kaçakçıların 15 yıla kadar hapis ve 39 bin dolar para cezası ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ayrıca insan kaçakçıları ile işbirliği yaptığı ileri sürülen göç ofisi çalışanı ve polis memurunun da 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Kamboçya'da bir hastaneye götürülen kişilerin birçoğunun Kovid-19 salgını sürecinde işlerini kaybeden ve para kazanmak için organlarını satmayı kabul eden insanlardan oluşturduğunu belirten yetkililer, bu kişiler arasında fabrika çalışanları ve öğretmenlerin de olduğunu aktardı.