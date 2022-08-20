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Endonezya'da ilk maymun çiçeği vakası

Endonezya'da ilk maymun çiçeği vakası

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Endonezya'da 1 erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

Endonezya'da 1 erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü Endonezya'ya da sıçradı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen 27 yaşındaki 1 erkekte ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, hastanın evinde karantina altına alındığını duyurdu.

Komşu ülke Singapur'da geçtiğimiz ay ilk maymun çiçeği vakası bildirilmiş ve 5 Ağustos tarihine kadar ülkede 15 maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 70'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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