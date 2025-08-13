Endonezya'da İki Yanardağ Patladı

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı ile Doğu Nusa Tenggara'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlamalar meydana geldi. Semeru Yanardağı'nın püskürttüğü kül, 4,6 kilometre yüksekliğe ulaşırken, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamada ise volkanik kül bulutu 1,7 kilometreye yükseldi. Yetkililer, patlamalar sonrası güvenlik uyarısı yaptı.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı ve Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Antara News'un haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 09.38'de patladığını ve dağın püskürttüğü küllerin deniz seviyesinden yaklaşık 4,6 kilometre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Semeru Yanardağı'nın hala 2. Uyarı seviyesinde olduğunu belirten yetkililer, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını ifade etti.

Semeru Yanardağı'ndaki patlamanın ardından, Doğu Nusa Tenggara'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda da yerel saatle 14.05'te patlama meydana geldi.

Yetkililer, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik kül bulutunun deniz seviyesinden yaklaşık 1,7 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
