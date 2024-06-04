Üye Girişi
Haberler

Endonezya'da Ibu Yanardağı yeni bir patlama yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, yeni bir patlamanın ardından lav ve kül püskürttü. Patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman oluştu.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, yeni bir patlamanın ardından lav ve kül püskürttü.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından yanardağın lav ve kül püskürttüğünü bildiren Wafid, patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman oluştuğunu ifade etti.

Yetkililer, insanlara yanardağın en az 7 kilometre uzağında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ibu Yanardağı, en son 2 Haziran'da patlamış ve 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürtmüştü.

2024'ün başından beri yaklaşık 100 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, mayıstan bu yana yüksek düzeyde olduğu kaydediliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi", deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Endonezya Yanardağ Maluku Çevre Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada

2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title