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Endonezya'da Ibu Yanardağı 3 Kez Patladı

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, bir günde 3 kez patlayarak lav ve kül püskürttü. Patlamalar sonucunda binlerce hektar arazi etkilendi ve 1900'den fazla kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, bir günde 3 kez patlayarak lav ve kül püskürttü.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, yaptığı açıklamada, Ibu Yanardağı'nda yaşanan 3 patlama sonucunda 1200 metreye kadar yükselen duman bulutunun ortaya çıktığını belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı da Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamalardan dolayı 1900'ü aşkın kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve binlerce hektar arazinin etkilendiği bilgisini paylaştı.

Ibu Yanardağı, en son 4 Haziran'da patlamış ve patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman bulutu oluşmuştu.

Yılın başından bu yana yaklaşık 100 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, mayıstan bu yana yüksek düzeyde olduğu kaydedildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Endonezya Yanardağ Maluku Dünya Güncel Haberler

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