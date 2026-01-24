Endonezya'nın Batı Cava Eyaletini Heyelan ve Sel Vurdu: 7 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Kayıp

CAKARTA, 24 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Batı Bandung vilayetinin Cisarua bölgesinde meydana gelen heyelan ve sel felaketinde en az 7 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel medya haberlerine göre afet cumartesi günü yerel saatle 03.00 sularında meydana geldi. Bölge sakinleri, toprak ve çamur kütlesinin Pasirkuning köyünden Pasir Kuda köyüne doğru büyük bir gürültüyle sürüklendiğini aktardı.

Heyelan sonucu oluşan moloz ve çamur yığınlarının onlarca evi toprak altında bıraktığı, ayrıca etkilenen bölge yakınındaki yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açtığı bildirildi.

Polis tarafından açıklanan ön açıklamada, cumartesi günü yerel saatle 12.00 itibarıyla 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yüzlerce kişinin ise mahsur kaldığı ya da kayıp olduğu belirtildi.

Müşterek arama ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, faaliyetlerin zorlu arazi koşulları, yoğun heyelan tabakası ve devam eden yağış riski nedeniyle güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.

Yerel yetkililer, zemin yapısının zayıf olması sebebiyle ikincil afet riskine karşı uyarıda bulunarak, bölge halkına tetikte olmaları ve heyelan riski taşıyan alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.