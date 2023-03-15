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Endonezya'da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

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Endonezya'da Heyelan Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

BOGOR, 15 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor'a bağlı Empang köyünü vuran heyelandan etkilenenler ve arama kurtarma ekibi üyeleri görülüyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

BOGOR, 15 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor'a bağlı Empang köyünü vuran heyelandan etkilenenler ve arama kurtarma ekibi üyeleri görülüyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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