Endonezya'da Heyelan Felaketi: 7 Ölü, 12 Yaralı
Batı Cava'daki Bobos köyünde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 12 kişi yaralandı. Hala kayıp olan 3 kişinin akıbeti merak ediliyor.
CİREBON, 30 Mayıs (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon kentine bağlı Bobos köyünde meydana gelen heyelan bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yürüten ekskavatörler görülüyor, 30 Mayıs 2025.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki taş ocağında meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yerel yetkililer, 3 kişiye ise hala ulaşılamadığını bildirdi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel