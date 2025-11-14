Endonezya'da Heyelan: 2 Ölü, 3 Yaralı ve 21 Kayıp

CAKARTA, 14 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 21 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyaletin Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Acil Durum Birimi Başkanı Muhamad Chomsul, cuma günü yaptığı açıklamada şiddetli yağışların perşembe gecesi Cilacap ilçesine bağlı Cibeunying köyünün Cibuyut ve Tarukahan mahallelerinde heyelana neden olduğunu belirtti.

Chomsul, "Perşembe gecesi meydana gelen heyelanlar yerleşim bölgelerini vurdu ve can kayıplarına neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 21 kişiye de ulaşılamıyor" dedi.

Chomsul, Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu, Bölge Arama ve Kurtarma Ofisi, ordu, diğer devlet kurumları ve gönüllülerden oluşan ekiplerin kayıp kişilere yönelik arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Chomsul, iş makinelerinin de operasyona yardım amacıyla kullanıldığını sözlerine ekledi.