Haberler

Endonezya'da Heyelan: 2 Ölü, 3 Yaralı ve 21 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; 21 kişiye ise ulaşılamıyor. Şiddetli yağışların neden olduğu olayda, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAKARTA, 14 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 21 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyaletin Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Acil Durum Birimi Başkanı Muhamad Chomsul, cuma günü yaptığı açıklamada şiddetli yağışların perşembe gecesi Cilacap ilçesine bağlı Cibeunying köyünün Cibuyut ve Tarukahan mahallelerinde heyelana neden olduğunu belirtti.

Chomsul, "Perşembe gecesi meydana gelen heyelanlar yerleşim bölgelerini vurdu ve can kayıplarına neden oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 21 kişiye de ulaşılamıyor" dedi.

Chomsul, Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu, Bölge Arama ve Kurtarma Ofisi, ordu, diğer devlet kurumları ve gönüllülerden oluşan ekiplerin kayıp kişilere yönelik arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Chomsul, iş makinelerinin de operasyona yardım amacıyla kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor

20 vatan evladına son görev
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Derince Limanında operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu yakalandı
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuz ile ilgili kahreden detay! Meğer aylar önce....
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.