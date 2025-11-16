Haberler

Endonezya'da Heyelan: 11 Cansız Bedene Ulaşıldı, 10 Kişi Kayıp

Güncelleme:
Cilacap ilçesindeki heyelanda arama kurtarma ekipleri, toplamda 11 cansız bedene ulaştı. 10 kişi ise hâlâ kayıp. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalar geçici olarak durduruldu.

CAKARTA, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Cilacap ilçesinde meydana gelen heyelanda arama kurtarma ekipleri cumartesi günü 8 kişinin cansız bedenine daha ulaştı. Yetkililer, enkaz altından çıkarılan kurban sayısının 11'e yükseldiğini, 10 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

Cilacap Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammed Abdullah, cansız bedenlerin birden fazla iş yerinden çıkarıldığını belirterek, "Arama operasyonlarının üçüncü gününde toplam 8 cenaze bulundu" dedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra geçici olarak durduruldu. Abdullah, personel güvenliğini öncelikli tutarak operasyonların pazar sabahı erken saatlerde yeniden başlayacağını açıkladı.

Abdullah, "Bu arama kurtarma operasyonunun güvenli ve sorunsuz şekilde ilerlemesi ve tüm kurbanlara bir an önce ulaşılması için tüm Endonezyalıların dualarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, perşembe akşamı Cilacap ilçesinin Cibeunying köyüne bağlı Cibuyut ve Tarukahan mahallelerini vurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
