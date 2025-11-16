Endonezya'da Heyelan: 11 Cansız Bedene Ulaşıldı, 10 Kişi Kayıp

CAKARTA, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Cilacap ilçesinde meydana gelen heyelanda arama kurtarma ekipleri cumartesi günü 8 kişinin cansız bedenine daha ulaştı. Yetkililer, enkaz altından çıkarılan kurban sayısının 11'e yükseldiğini, 10 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

Cilacap Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammed Abdullah, cansız bedenlerin birden fazla iş yerinden çıkarıldığını belirterek, "Arama operasyonlarının üçüncü gününde toplam 8 cenaze bulundu" dedi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra geçici olarak durduruldu. Abdullah, personel güvenliğini öncelikli tutarak operasyonların pazar sabahı erken saatlerde yeniden başlayacağını açıkladı.

Abdullah, "Bu arama kurtarma operasyonunun güvenli ve sorunsuz şekilde ilerlemesi ve tüm kurbanlara bir an önce ulaşılması için tüm Endonezyalıların dualarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışların tetiklediği heyelan, perşembe akşamı Cilacap ilçesinin Cibeunying köyüne bağlı Cibuyut ve Tarukahan mahallelerini vurmuştu.