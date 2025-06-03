Endonezya'da Hapisten Firar Eden Mahkumlar İçin Yakalama Operasyonu Başlatıldı

CAKARTA, 3 Haziran (Xinhua) -- Endonezya polisi, pazartesi günü ülkenin doğusundaki Orta Papua eyaletinde yer alan Nabire kasabasındaki bir hapishaneden firar eden en az 19 mahkum için yakalama operasyonu başlattı.

Hapishanede, Batı Papua'nın Endonezya'dan ayrılmasını ve bağımsız bir devlet kurulmasını hedefleyen ayrılıkçı Özgür Papua Hareketi'nin silahlı kanadı Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (TPNPB) mensup bazı militanların da bulunduğu öğrenildi.

Papua'daki silahlı ayrılıkçı isyancıları engellemek için ülke ordusu ve polisi tarafından ortaklaşa yürütülen Cartenz Barış Operasyonu Görev Gücü, firarilerin yakalanması için arama çalışmalarına katıldı.

Özel Tim Şefi Faizal Ramadhani, operasyonun il polisiyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Firari mahkumlara prosedürler çerçevesinde sert müdahalede bulunulacaktır" dedi. Ramadhani, bölge sakinlerinden sakin kalmalarını ve firarilerin yerini yetkililere bildirmelerini istedi.

Firar edenlerden 11 mahkumun Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu üyesi olduğu, firarileri durdurmaya çalışan 3 gardiyanın da yaralandığı belirtildi.