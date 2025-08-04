Endonezya'da Hafif Spor Uçağı Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

BOGOR, 4 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Bogor kentinin Ciampea bölgesinde düşen hafif spor uçağı inceleyen insanlar, 3 Ağustos 2025.

Endonezya Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düşen hafif spor uçağı kazasında bir kişinin hayatını kaybettiğini bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Endonezya Hava Sporları Federasyonu tarafından işletilen uçak, pazar günü sabah saat 09.08 civarında Bogor'daki Atang Sendjaja Havalimanı'nda kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra saat 10.00 civarında Ciampea bölgesinde düştü. (Fotoğraf: Endonezya Askeri Bölge Komutanlıkları/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)