Endonezya'da Geleneksel Ngarot Festivali Kutlamaları
Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı İndramayu ilçesinde düzenlenen geleneksel Ngarot festivali kutlamalarında genç kızlar başları çiçeklerle süslenerek pirinç ekim mevsimini karşıladı.
İNDRAMAYU, 13 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı İndramayu ilçesinin Lelea köyünde düzenlenen geleneksel Ngarot festivali kutlamalarında başları çiçeklerle süslenmiş genç kızlar, 13 Aralık 2023.
Geleneksel Ngarot festivali, Batı Cava eyaletinin İndramayu ilçesinde pirinç ekim mevsimini karşılamak için düzenleniyor. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)