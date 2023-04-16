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Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi Görüyor

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi Görüyor

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TANGERANG, 16 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı yaklaşırken, Endonezyalılar ülkenin dört bir yanında kurulan gece pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentinde bulunan Kosambi Pazarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiye ve atıştırmalıklar satın alan insanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

TANGERANG, 16 Nisan (Xinhua) -- Ramazan Bayramı yaklaşırken, Endonezyalılar ülkenin dört bir yanında kurulan gece pazarlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Endonezya'da her bayram öncesinde kurulan ve oldukça popüler olan gece pazarlarında indirimli ürünler satılıyor.

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen gece pazarında alışveriş yapan insanlar, 15 Nisan 2023 (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen gece pazarında alışveriş yapan insanlar, 15 Nisan 2023 (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen gece pazarında alışveriş yapan insanlar, 15 Nisan 2023 (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen gece pazarında alışveriş yapan insanlar, 15 Nisan 2023 (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentinde bulunan Kosambi Pazarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiye ve atıştırmalıklar satın alan insanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bandung kentinde bulunan Kosambi Pazarı'nda yaklaşan Ramazan Bayramı için geleneksel kurabiye ve atıştırmalıklar satın alan insanlar, 15 Nisan 2023. (Fotoğraf: Septianjar Muharam/Xinhua)

Endonezya'da Gece Pazarları Ramazan Bayramı Öncesinde Yoğun İlgi GörüyorEndonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen gece pazarında alışveriş yapan insanlar, 15 Nisan 2023 (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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