Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı
Güncel Haberler
CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel