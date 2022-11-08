Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı Güncel Haberler CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Endonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi) CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı. Endonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi) Endonezya'nın Bali eyaletinin Denpasar kentindeki Niti Mandala'da Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi) Endonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi) Kaynak: Xinhua / Güncel G20 Liderler Zirvesi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.