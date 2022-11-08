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Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı

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Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri Alındı

CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri AlındıEndonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi)

CAKARTA, 8 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali eyaletinde "Birlikte Toparlan, Daha Güçlü Toparlan" temasıyla 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri AlındıEndonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi)

Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri AlındıEndonezya'nın Bali eyaletinin Denpasar kentindeki Niti Mandala'da Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi)

Endonezya'da G20 Zirvesi İçin Yüksek Güvenlik Önlemleri AlındıEndonezya'nın Bali eyaletinin Badung kentindeki I Gusti Ngurah Rai Hava Kuvvetleri Üssü'nde Endonezya ordusu, yaklaşan G20 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları yapıyor, 7 Kasım 2022. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

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