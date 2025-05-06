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Endonezya'da Fren Arızasıyla Kontrolden Çıkan Otobüs Devrildi: 12 Ölü

Endonezya'da Fren Arızasıyla Kontrolden Çıkan Otobüs Devrildi: 12 Ölü
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Endonezya'nın Medan kentinden Cakarta'ya giden bir yolcu otobüsü, fren arızası nedeniyle devrildi. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Endonezya'da freni arızalanan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrildiği kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

Medan kentinden başkent Cakarta'ya doğru giden otobüsün fren sistemi, Padang kentindeki Bukit Surungan otobüs terminali yakınında arızalandı.

Bu sırada yokuş aşağı seyir halinde olan yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 34 yolcudan 5'i kadın toplam 12 kişinin yaşamını yitirdi. Sürücü dahil yaralanan 23 kişi hastanelere sevk edildi.

Batı Sumatra Polisi Müdürü Reza Chairul Akbar Sidiq, yaptığı açıklamada, sürücü dahil 13 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

??????Padang Panjang Tatil Köyü Karakolundan polis şefi, yerel basına yaptığı açıklamada, "İlk tahminimiz, fren arızalanmasaydı otobüsün terminale gireceği yönündeydi. Arıza nedeniyle otobüs terminali kaçırdı ve sağlık merkezinin yanındaki duvara çarptı." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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