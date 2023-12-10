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Endonezya'da Filistin'e Destek Gösterisi

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Endonezya'nın Medan kentinde binden fazla kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılanlar, Istana Maimun Sarayı'nın önünde toplandı. Gösteride Endonezya'nın altı resmi dinine mensup konuşmacılar da yer aldı. Ayrıca İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen işletmelerin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Endonezya'nın Medan kentinde binden fazla kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi.

Al Jazeera'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için Medan'da düzenlenen gösteriye katılan bini aşkın kişi, Istana Maimun Sarayı'nın önünde toplandı.

Dinler arası bir etkinlik olarak düzenlenen protestoya, Endonezya'nın altı resmi dinine mensup konuşmacılar davet edildi.

Ülkede protestoların yanı sıra İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen işletmeleri boykot etme çağrıları da yapıldı.

Protestocular arasında bulunan Mustafa Kamal Harahap, gösteriye çocuklarıyla katıldığını belirtti.

Harahap, "Ne zaman bir gösteri olsa çocukları da getiriyorum çünkü onlara insanlığı öğretmek benim için önemli." dedi.

Göstericilerden, Eka Sari de Filistin davasına elinden geldiğince destek olmak istediği için mitinge katıldığını söyledi.

Sari, "Hastaneleri ve okullardaki çocukları bombalıyorlar ki artık eğitime erişimleri olmasın ve kendi sokaklarında oynayamasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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