Endonezya'da Feribot Yangınında Kurtarılanların Sayısı 568'e Yükseldi, Ölü Sayısı 3'e Düştü

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Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarındaki yolcu feribotunda çıkan yangında, 568 kişi kurtarıldı. İlk ölü sayısı 5 olarak belirtilirken, yapılan güncellemeyle bu sayı 3'e düştü. Yangınla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaleti açıklarında alev alan yolcu feribotundaki 568 kişinin kurtarıldığı, dün, ilk belirlemelere göre 5 olarak açıklanan ölü sayısının 3'e düşürüldüğü bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'ndan (BASARNAS), Kuzey Sulawesi açıklarındaki yolcu feribotunda dün çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre yangında hayatını kaybettiği duyurulan 5 kişiden 2'sinin hayatta olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, ölü sayısının 3 olarak güncellendiği bildirildi.

Bir sahil güvenlik gemisi, 6 kurtarma botu ve çok sayıda şişme botun katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda feribottaki 568 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Yetkililer, yangının meydana geldiği 600 yolcu kapasiteli feribotta bulunan kişi sayısının resmi kayıtlarda yazandan daha fazla olduğunu ve bu tutarsızlığın arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını aktardı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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