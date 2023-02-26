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Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir Köy

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Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir Köy

YOGYAKARTA, 26 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentine bağlı Nglanggeran köyünde şu sıralar hasat zamanı. Çiftçiler, kakao çekirdekleri toplamakla ve çikolata ürünleri yapmakla meşgul.Köy, 2014 yılından bu yana kaliteli çikolata üretimi ile tanınıyor.

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyündeki bir kakao tarlasında hasat sırasında kakao çekirdeklerini gösteren bir çiftçi, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 26 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentine bağlı Nglanggeran köyünde şu sıralar hasat zamanı. Çiftçiler, kakao çekirdekleri toplamakla ve çikolata ürünleri yapmakla meşgul.

Köy, 2014 yılından bu yana kaliteli çikolata üretimi ile tanınıyor. Yerel kakao çekirdeklerinin ayrı ayrı işlenmesiyle üretilen çeşitli çikolata ürünleri bölge sakinlerine ve turistlere satılıyor.

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyündeki bir kakao tarlasında hasat sırasında kakao toplayan bir çiftçi, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyündeki bir kakao tarlasında hasat sırasında kakao çekirdeklerini işleyen bir çiftçi (sağdan ikinci), kakaoları yerli turistlere gösteriyor, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyünde, bir tür şekerleme olan dodolun kakaolu versiyonu olan çikolatalı dodol yapan bir işçi, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyünde, bir tür şekerleme olan dodolun kakaolu versiyonu olan çikolatalı dodol paketleyen bir işçi, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'da El Yapımı Çikolatalarıyla Ünlü Bir KöyEndonezya'nın Yogyakarta kentinin Nglanggeran köyünde, yerel kakao tozuyla yapan ürünlerden satın alan insanlar, 25 Şubat 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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