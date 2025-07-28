2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali Yogyakarta'da Başladı
Yogyakarta, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Parangkusumo Plajı'nda, 27 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen 2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılan pek çok insan, renkli uçurtmalarını gökyüzünde süzüldü. Etkinlik, katılımcılara ve ziyaretçilere görsel bir şölen sunarak, yerel kültürü ve gelenekleri ön plana çıkardı.
YOGYAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Parangkusumo Plajı'nda düzenlenen 2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtmalarını uçuran katılımcılar, 27 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel