2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali Yogyakarta'da Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yogyakarta, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Parangkusumo Plajı'nda, 27 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen 2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katılan pek çok insan, renkli uçurtmalarını gökyüzünde süzüldü. Etkinlik, katılımcılara ve ziyaretçilere görsel bir şölen sunarak, yerel kültürü ve gelenekleri ön plana çıkardı.

YOGYAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Parangkusumo Plajı'nda düzenlenen 2025 Jogja Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtmalarını uçuran katılımcılar, 27 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

Ünlü plajda bulundu! Kimi izledi, kimi yüzmeye devam etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Gazze'deki açlık görüntülerine ilişkin bir garip yorum

Trump'tan Gazze'deki açlık görüntüleri için bir garip yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.