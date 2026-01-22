Endonezya'daki Uçak Kazasında 6 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı

CAKARTA, 22 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'daki Bulusaraung Dağı yamaçlarına düşen ATR 42-500 tipi uçağın enkaz alanında 6 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma operasyonunda görev alan Endonezya ordusu mensubu Dody Triyo Hadi, perşembe günü bulunan 6 kişinin, ilk cansız bedenin bulunduğu noktadan yaklaşık 50 metre yarıçapındaki farklı alanlarda tespit edildiğini bildirdi.

Kurtarma ekipleri daha önce biri erkek, diğeri kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşmış ve uçağın kara kutusunu da enkaz alanından çıkarmıştı.

Ülkenin Güney Sulawesi eyaletinin Pangkep bölgesindeki Bulusaraung Dağı'nda düşen uçak, cumartesi günü hava trafik kontrolüyle iletişimin kesildiği sırada Yogyakarta'dan Makassar'a uçuş yapıyordu. Resmi verilere göre, uçakta 7 mürettebat üyesi ve 3 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu.