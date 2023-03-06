Endonezya'da Durian Festivali
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JOMBANG, 6 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Jombang bölgesine bağlı Wonosalam'da, hasattan sonra çiftçilerin yerel bir gelenek olarak kutladığı ve merakla beklenen durian festivali coşkuyla kutlandı.
JOMBANG, 6 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Jombang bölgesine bağlı Wonosalam'da, hasattan sonra çiftçilerin yerel bir gelenek olarak kutladığı ve merakla beklenen durian festivali coşkuyla kutlandı.
Neşe ve coşkunun hakim olduğu etkinlik, kalabalığın özenle süslenmiş meyve ve sebzelerden oluşan dağ şeklindeki bir yapıyı taşıdığı büyük geçit töreniyle sona erdi. Hasat sezonunun en iyi Endonezya durianlarının görücüye çıktığı festivalde kabuğu dikenli ve keskin aromalı meyveye talep çoktu.
Kaynak: Xinhua / Güncel