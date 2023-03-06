Endonezya'da Durian Festivali

JOMBANG, 6 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Jombang bölgesine bağlı Wonosalam'da, hasattan sonra çiftçilerin yerel bir gelenek olarak kutladığı ve merakla beklenen durian festivali coşkuyla kutlandı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde halk, durian festivaline katılıyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

JOMBANG, 6 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Jombang bölgesine bağlı Wonosalam'da, hasattan sonra çiftçilerin yerel bir gelenek olarak kutladığı ve merakla beklenen durian festivali coşkuyla kutlandı.

Neşe ve coşkunun hakim olduğu etkinlik, kalabalığın özenle süslenmiş meyve ve sebzelerden oluşan dağ şeklindeki bir yapıyı taşıdığı büyük geçit töreniyle sona erdi. Hasat sezonunun en iyi Endonezya durianlarının görücüye çıktığı festivalde kabuğu dikenli ve keskin aromalı meyveye talep çoktu.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde durian festivalina katılan halk, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde dev yapılarla sunulan durian meyveleri görülüyor, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde durian festivaline katılan halk, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde durian festivaline katılan halk, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Jombang bölgesinin Wonosalam kentinde kutlanan durian festivalinde elindeki durianı gösteren bir kişi, 5 Mart 2023. (Fotoğraf: Sahlan Kurniawan/Xinhua)