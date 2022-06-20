Endonezya'da Dünya Uçurtma Festivali Düzenlendi
Xinhua - Güncel
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BOGOR, 20 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde çeşitli türlerde uçurtmalar gökyüzünü doldurdu.
BOGOR, 20 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde çeşitli türlerde uçurtmalar gökyüzünü doldurdu.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde gökyüzünde dalgalanan ejderha şeklindeki uçurtma, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde gökyüzünde dalgalanan ayı şeklindeki uçurtmalar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde düzenlenen Dünya Uçurtma Festivali'nde uçurtmalara bakan insanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Xinhua / Güncel