Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı
AA - İdris Sülün - Güncel
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KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Bernama'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken market enkazından çıkarılan 9 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Yerel basında dün çıkan haberlerde, çöken market binasının enkazında en az 12 kişinin kaldığı duyurulmuştu.
AA / İdris Sülün - Güncel