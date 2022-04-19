Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı - Haberler

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Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı

AA - İdris Sülün - Güncel
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Endonezya'da dün çöken binadan 9 kişi kurtarıldı

KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

KUALA Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken binanın enkazından 9 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, Güney Kalimantan eyaletinde dün çöken market enkazından çıkarılan 9 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yerel basında dün çıkan haberlerde, çöken market binasının enkazında en az 12 kişinin kaldığı duyurulmuştu.

AA / İdris Sülün - Güncel

Endonezya, Market, Güncel, Haberler

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